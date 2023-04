Giappone: 11 per cento aziende manifatturiere ridurrà capacità produttiva all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa l'11 per cento delle aziende manifatturiere giapponesi intende ridurre la propria capacità produttiva all'estero nell'arco dei prossimi cinque anni in risposta ai rischi posti dalle catene di fornitura e alle previsioni di un rallentamento dell'economia globale. E' quanto emerge da un sondaggio annuale pubblicato dall'Ufficio di gabinetto giapponese, che non aveva mai rilevato una percentuale così elevata sin dalla sua prima edizione, nel 1987. La percentuale delle aziende giapponesi che intende ridurre la quota della loro produzione all'estero è aumentata di ben sette punti nell'arco di un decennio; nello stesso periodo è crollata di 23 punti la percentuale delle aziende che intendono aumentare la loro capacità produttiva all'estero: nell'ultima edizione del sondaggio, tale percentuale si è attestata al 37 per cento. (segue) (Git)