Russia: incendio in un edificio del ministero della Difesa a Mosca

- Un incendio è divampato in un edificio del ministero della Difesa russo in via Znamenka, nel centro di Mosca. Il rogo, spento dai vigili del fuoco, sarebbe stato provocato da un guasto a un quadro elettrico determinato da una situazione di emergenza, stando a quanto riferito da alcune fonti all'agenzia di stampa "Tass". L'incendio ha avuto origine in ufficio ubicato al terzo piano dell'edificio del ministero espandendosi su un'area di circa 60 metri quadrati. L'incidente, sempre stando a quanto riferito, non avrebbe provocato vittime o feriti. Un filmato pubblicato da alcuni media russi mostra un denso fumo fuoriuscire dall'edificio. (Rum)