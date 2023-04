Usa-Taiwan: McCarthy a presidente Tsai, nostro legame cruciale per il mondo libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame di amicizia che unisce Stati Uniti e Taiwan è di “vitale importanza per il mondo libero”. Lo ha detto il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, al termine del colloquio odierno con la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. “E altrettanto importante è mantenere la libertà economica, la pace e la stabilità nella regione”, ha aggiunto, parlando insieme alla presidente al termine dell’incontro organizzato oggi presso la biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley, in California. (Was)