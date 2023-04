Usa: il nipote dell’ex presidente John Fitzgerald Kennedy si candida alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert F. Kennedy Jr., nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, si è candidato alla Casa Bianca in vista delle elezioni del 2024, come rappresentante del Partito democratico. Il tesoriere della sua campagna elettorale, John Sullivan, ha confermato all’emittente “Cnn” che l’avvocato ambientalista, figlio dell’ex senatore e procuratore generale Robert Kennedy, assassinato nel 1968, ha presentato la documentazione necessaria alla Commissione elettorale federale. Kennedy è anche noto per il suo attivismo contro i vaccini, oltre alle critiche nei confronti della gestione della pandemia di Covid-19 da parte del governo. La candidatura è stata già anticipata dallo stesso Kennedy, che in un tweet pubblicato il mese scorso ha scritto di poter “entrare in corsa, se riuscissi a raccogliere abbastanza fondi e sostenitori”. (Was)