Cina: Pechino valuta restrizioni a export tecnologie per la lavorazione delle terre rare (2)

- Nella lista verrebbero inseriti vincoli o veri e propri divieti all'esportazione delle tecnologie per la lavorazione e la raffinazione delle terre rare; Pechino potrebbe anche decidere di limitare le esportazioni delle tecnologie per la produzione di leghe utilizzate nella produzione di magneti ad alte prestazioni, cruciali ad esempio per l'industria delle auto elettriche. Per la Cina non si tratterebbe di una misura inedita: il Paese ha già sospeso l'esportazione di terre rare verso il Giappone a seguito delle tensioni territoriali tra i due Paesi nel 2010, e già in quell'occasione, l'iniziativa causò grave preoccupazione a Tokyo e a Washington. Proprio a seguito di quell'episodio, gli Stati Uniti si sono attivati per dar vita a una catena di fornitura delle terre rare indipendente dalla Cina. Secondo l'Us Geological Survey, la quota cinese del totale delle terre rare prodotte a livello mondiale è calata dal 90 al 70 per cento nell'arco dell'ultimo decennio. Pechino mantiene però una stretta presa sulla lavorazione delle terre rare, e gran parte delle terre rare estratte negli Stati Uniti vengono tutt'ora raffinate in Cina prima di tornare negli Usa. (segue) (Git)