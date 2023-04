Usa: importazioni dalla Russia in aumento del 25 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno importato merci dalla Russia per 642,8 milioni di dollari a febbraio, in aumento del 25 per cento rispetto ai 508,6 milioni di dollari del mese di gennaio. Lo certificano gli ultimi dati pubblicani dal dipartimento del Commercio Usa, secondo cui sono aumentate a febbraio anche le esportazioni statunitensi verso la Russia, a 61,2 milioni di dollari. A gennaio le esportazioni Usa verso la Russia erano ammontate a 44,6 milioni di dollari, il dato più basso dal crollo dell'Unione Sovietica. (Was)