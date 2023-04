Usa: donna armata di fucile irrompe nella Trump Tower di Chicago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna ha fatto irruzione nella Trump Tower di Chicago brandendo un fucile, innescando l'intervento di una unità d'intervento speciale della Polizia. L'incidente si è verificato nel grattacielo di proprietà di Donald Trump ieri, all'indomani della formale incriminazione dell'ex presidente a New York, ma non sarebbe legato alle vicende giudiziarie dell'ex inquilino della Casa Bianca. Secondo i media locali, la donna è entrata attorno alle 11.25 nell'edificio di 98 piani che si affaccia sul distretto degli affari di Chicago. La polizia ha risposto con l'invio di una unità Swat che ha arrestato la donna. (Was)