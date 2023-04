Thailandia: elezioni generali, Pheu Thai conferma candidatura della figlia dell'ex premier Thaksin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito di opposizione della Thailandia, Pheu Thai, ha confermato ieri che Paetongtarn Shinawatra, figlia dell'ex premier in esilio Thaksin Shinawatra, sarà la candidata a primo ministro del Partito alle prossime elezioni. la 36enne Paetongtarn, che conta mezzo milione di seguaci su Instagram ed è nota per il suo stile di vita appariscente, è in netto contrasto con i suoi principali rivali alle prossime elezioni: l'attuale premier thailandese ed ex capo dell'esercito, Prayuth Chan-ocha, e il suo vice Prawit Wongsuwan. La formalizzazione della candidatura di Paetongtarn, che nelle ultime settimane è stata impegnata in una intensa campagna elettorale pur essendo all'ottavo mese di gravidanza, è avvenuta in uno stadio di Bangkok tra un mare di sostenitori di Pheu Thai. (segue) (Fim)