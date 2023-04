Terremoto: scoperta stele al Parco della Memoria a L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 17:30 di oggi, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, hanno scoperto una stele al Parco della Memoria delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009. E' stato il primo momento - si legge in una nota - della commemorazione del 14esimo anno dal sisma che, alle 3:32 di quel giorno, devastò il capoluogo d'Abruzzo e il suo circondario. Con loro i familiari di alcune delle vittime. Progettata dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e realizzata dalla stessa ditta che ha costruito il Parco - continua la nota - sulla stele è stato inciso il Fiore della memoria raffigurante il croco dello zafferano, il simbolo individuato anche quest'anno dalla Municipalità per ricordare quanti ci hanno lasciato a seguito di quel tragico evento. Con il presidente del Senato, sono intervenuti il ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli, i sottosegretari agli Interni, Emanuele Prisco, all'Economia e Finanze, Lucia Albano, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, e all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D'Eramo. Alla cerimonia erano presenti inoltre il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, i coordinatori dei sindaci del cratere sismico, Gianni Anastasio e Massimiliano Giorgi, il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 dell'Italia centrale, senatore Guido Castelli, e il responsabile della struttura di missione, Mario Fiorentino. Insieme con altri primi cittadini e delegati dei comuni terremotati del 2009, hanno partecipato anche il presidente dell'Accademia delle Belle Arti, Rinaldo Tordera, e i rappresentanti dell'impresa che ha costruito il Parco, inaugurato alla fine di settembre 2021 dall'allora presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e dall'allora ministro Mara Carfagna. Il presidente La Russa - prosegue la nota - ha deposto una rosa bianca sul viale che fiancheggia la fontana del Parco, davanti alle targhe dei nomi delle 309 vittime del terremoto e, insieme con il sindaco Biondi, ha salutato i presenti, scoprendo la stele coperta da un panno con i colori della città dell'Aquila, nero e verde. Un minuto di raccoglimento ha concluso la cerimonia di Parco della Memoria. Alle 18 è iniziata la Santa Messa in ricordo delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e degli altri rappresentanti istituzionali che avevano partecipato alla cerimonia al Parco della Memoria. (segue) (Com)