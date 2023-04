Brasile: violenza a Rio Grande do Norte, arrestato vertice organizzazione criminale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berg Coringa è stato arrestato nella favela Complexo do Linz, controllata dal Comando Vermelho, organizzazione criminale 'madrina' del sindacato del crimine arrivato in Rio Grande do Norte. Lo scorso 2 aprile, sempre a Rio de Janeiro, era stata arrestata Andreza Cristina Lima Leitao, conosciuta come Bibi Perigosa. La narcotrafficante, intercettata dalla polizia all'uscita di un centro commerciale nella zona est di Rio, si nascondeva nella favela di Vila Kennedy, anche in questo caso controllata dal Comando Vermelho, dal 2020. Tra i responsabili dell'ondata di attacchi nel Rio Grande do Norte, la donna è accusata di aver creato una rete di comunicazione tra criminali chiamata "Compagnia degli artiglieri" utilizzata per promuovere e coordinare atti terroristici tra cui omicidi, furti, saccheggi di edifici pubblici e incendi di veicoli e abitazioni. (segue) (Brb)