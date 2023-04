Usa-Taiwan: presidente della Camera, forniture di armi devono continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono continuare a fornire armi a Taiwan, assicurandosi che arrivino per tempo. Lo ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, al termine dell’incontro avvenuto mercoledì 5 aprile a Simi Valley, in California, con la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. “Inoltre, è fondamentale rafforzare la nostra cooperazione in campo economico, dedicando particolare attenzione al commercio e alla tecnologia”, ha detto. (Was)