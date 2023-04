Usa: governatore Idaho firma legge contro "traffico di aborto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dello Stato Usa dell'Idaho, Brad Little, ha firmato il disegno di legge approvato dal Congresso statale che criminalizza il "traffico di aborto" attraverso i confini dello Stato. Il provvedimento rende reato aiutare minorenni a recarsi in altri Stati Usa per ottenere aborti o procurarsi farmaci di interruzione della gravidanza all'insaputa dei loro genitori o tutori legali. L'Idaho confina con diversi Stati Usa dove l'aborto è del tutto legale, inclusi Oregon, Washington, Montana e California. Il dipartimento di Giustizia dell'Oregon, in particolare, ha lanciato all'inizio di quest'anno una "linea legale" per aiutare donne da altri Stati a ottenere servizi abortivi, menzionando espressamente l'Idaho. (Was)