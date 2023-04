Cina: Pechino valuta restrizioni a export tecnologie per la lavorazione delle terre rare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Commercio del G7 hanno concordato questa settimana di cooperare per imporre limiti alle esportazioni di tecnologie avanzate, per impedire che possano essere utilizzate da Paesi come la Cina a fini militari o di sorveglianza. "Riaffermiamo che i controlli alle esportazione sono strumenti politici fondamentali per far fronte alle sfide poste dal dirottamento di tecnologia critica alle applicazioni militari e ad altre attività che minacciano la sicurezza globale, regionale e nazionale", afferma una nota diffusa dai ministri a margine di un incontro online. I Paesi del G7 - Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia e Giappone, più l'Unione europea - hanno anche sottolineato la necessità di ricorrere ai limiti alle esportazioni per contrastare "l'abuso" di tecnologie critiche e emergenti da parte di "attori malintenzionati". (segue) (Git)