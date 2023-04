Cina: Pechino valuta restrizioni a export tecnologie per la lavorazione delle terre rare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone, che regge la presidenza di turno del G7, ha annunciato la scorsa settimana che imporrà vincoli alle esportazioni 23 tipologie di macchinari e apparecchiature per la produzione di semiconduttori, allineandosi ai controlli imposti dagli Stati Uniti per contrastare lo sviluppo dell'industria emergente dei microchip della Cina. Una nota del ministero del Commercio e dell'industria giapponese informa che le restrizioni interesseranno sei diverse categorie di macchinari, inclusi quelli per la deposizione chimica, la litografia e la fotoincisione. "Come nazione tecnologica, assolviamo al nostro dovere di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale", afferma la nota del ministero, che evita di menzionare apertamente la Cina. Secondo la nota, l'obiettivo delle restrizioni è di "arginare il progresso tecnologico destinato ad applicazioni militari". (segue) (Git)