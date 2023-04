Cina: Pechino valuta restrizioni a export tecnologie per la lavorazione delle terre rare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni entreranno in vigore nel mese di luglio, e coinvolgeranno una dozzina di importanti aziende giapponesi del settore, incluse Nikon, Tokyo Electron, Screen Holdings e Advantest. L'adesione del Giappone ai controlli Usa delle esportazioni tecnologiche verso la Cina era stata anticipata nelle scorse settimane, e ha già innescato discussioni in merito alle potenziali ricadute economiche per la terza economia mondiale. Il ministro dell'Industria giapponese, Yasutoshi Nishimura, ha dichiarato che il governo di aspetta "un impatto limitato sulle aziende nazionali". Nishimura ha inoltre aggiunto che "con queste misure non abbiamo in mente alcun Paese specifico". Già a gennaio, però, Giappone e Paesi Bassi - principali produttori mondiali di macchinari per semiconduttori - avevano concordato in linea di principio l'adesione alle misure che gli Stati Uniti hanno varato lo scorso ottobre per contenere l'industria dei microchip cinese, specie per quanto riguarda i chip con architettura inferiore a 14 nanometri. (Git)