Medio Oriente: ancora tensioni a Gaza, lanciati due razzi verso il sud di Israele

- Altri due razzi sono stati lanciati verso Eshkol, nel sud di Israele, attivando le sirene di avvertimento al confine con la Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente israeliana “I24news”, citando le forze israeliane, le quali hanno specificato che uno dei due razzi è precipitato in un’area aperta, mentre l’altro all’interno della recinzione al confine con Gaza. Al momento, le forze israeliane stanno conducendo indagini per comprendere l'origine dei razzi, ha aggiunto l'emittente, precisando che non sono stati registrati né danni né vittime. Questo sviluppo fa seguito alle tensioni di oggi. Dopo l’inizio degli scontri nella moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, alle prime luci dell’alba, oltre dieci razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso le regioni meridionali di Israele, atterrando in zone disabitate.(Res)