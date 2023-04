Ucraina: Crosetto, bisogna lavorare tutti i giorni per giungere a una soluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Bisogna lavorare alla pace tutti i giorni. Non dobbiamo cessare il tentativo di arrivare a un tavolo di pace. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il suo intervento a “Cinque minuti” su Rai 1, rispondendo a una domanda sul conflitto in Ucraina. “La fine di domani inizia con la costruzione di oggi”, ha affermato il ministro, evidenziando come l’Ucraina, al momento stia soprattutto “cercando di difendersi” dagli attacchi missilistici che colpiscono la popolazione civile. (Res)