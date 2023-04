Fd'I: Droghei (Pd), solidarietà a Silvestri colpire donne in questo paese è incredibilmente facile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la deputata di Fratelli d'Italia, Rachele Silvestri è stata costretta a precisare che il bambino che ha partorito da pochi mesi è effettivamente figlio del compagno. Lo scrive Emanuela Droghei, consigliera regionale del Pd della Regione Lazio sui social. "Lo ha fatto perché il chiacchiericcio che la riguardava - aggiunge - era diventato talmente pervasivo sia nel suo lavoro che, immagino, nella sua vita privata, da farle cominciare questa battaglia per la sua dignità addirittura con una intervista. Colpire le donne in questo Paese è ancora incredibilmente facile. E appioppargli una relazione extraconiugale è mediamente la via più spiccia. Papa Francesco dice che il chiacchiericcio è peggio della peste, io dico che chi lo utilizza come strumento di battaglia politica è un vile. Solidarietà a Rachele".(Com)