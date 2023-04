Migranti: Crosetto, contributo di Marina militare e forze armate continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo della Marina militare e delle forze armate in generale nel fascicolo migratorio continuerà. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il suo intervento a “Cinque minuti” su Rai 1. “La Marina militare e le forze armate in generale stanno dando una mano al ministero dell’Interno”, ha fatto notare il ministro, facendo riferimento al contributo “dato quando le condizioni di Lampedusa erano arrivate a un livello insostenibile nel portare sulla terraferma i migranti”. Tuttavia, ha riferito Crosetto, la speranza è quella di arrivare a una soluzione che vada oltre il "problema contingente”. “Bisogna dare una risposta una in Africa coinvolgendo tutta l’Unione europea, tutti i Paesi africani" e tutti coloro che vogliono contribuire a risolvere "un problema che riguarda il futuro dell’Italia e dell’Europa”, ha aggiunto il ministro.(Res)