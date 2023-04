Medio Oriente: presidente turco Erdogan, Al Aqsa è una linea rossa da non oltrepassare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moschea di Al Aqsa a Gerusalemme è “una linea rossa da non oltrepassare”. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, esprimendo “rabbia e tristezza” per le tensioni delle ultime ore, scoppiate dopo che le forze di polizia e di difesa israeliane hanno preso d’assalto il complesso religioso di Al Aqsa a Gerusalemme, provocando il ferimento di circa 200 palestinesi e arrestando tra le 400 e le 500 persone. “Raggiungere la moschea di Al Aqsa e calpestare la sacralità del Monte del Tempio è la nostra linea rossa", ha detto Erdogan dopo un banchetto dell’iftar (il pasto che interrompe il digiuno a fine giornata durante il mese di Ramadan) con pensionati nella capitale Ankara. "La Turchia non può restare in silenzio contro questi attacchi” ha detto Erdogan, secondo cui “intervenire contro civili in preghiera con granate stordenti, manganelli e proiettili di gomma è un segno di vandalismo assoluto”. “Questa è la politica dell'oppressione, la politica del sangue, la politica della provocazione”, ha aggiunto il capo dello Stato turco. “I nostri fratelli e sorelle palestinesi, che difendono Gerusalemme con la propria vita, non sono soli”, ha proseguito Erdogan, ribadendo la propria condanna e del suo Paese contro “atti spregevoli” e chiedendo che questi vengano fermati il prima possibile.(Res)