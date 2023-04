Brasile: violenza a Rio Grande do Norte, arrestato vertice organizzazione criminale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità, gli attacchi del mese scorso nello Stato di Rio Grande do Norte sarebbero stati coordinati per protestare contro l'adozione di misure più restrittive nelle carceri. Mandante della protesta sarebbe il Sindacato del crimine, banda criminale nata circa dieci anni fa da una costola dell'allora più antico e potente Primeiro comando da capital (Pcc), sul piede di guerra per ottenere una televisione, un sistema di illuminazione e la possibilità di ricevere visite personali in cella, concessioni che non sarebbero compatibili con la legge di esecuzione penale. Un rapporto elaborato a novembre scorso dal Meccanismo nazionale di prevenzione e contrasto alla tortura (Mnpct), riportato in queste ore dalla testata "G1", segnala peraltro indizi di "tortura", "distribuzione di cibo avariato" e "l'uso" di detenuti tubercolotici come vettori della malattia. (Brb)