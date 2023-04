Scozia: rilasciato marito ex premier Sturgeon, ma le indagini proseguono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marito dell'ex prima ministra di Scozia, Nicola Sturgeon, è stato rilasciato senza alcuna accusa, in attesa di ulteriori risultati dalle indagini in corso. Peter Murrell, 58 anni, era stato preso in custodia questa mattina dalla polizia in relazione a un'indagine sulle finanze del Partito nazionale scozzese (Snp). La polizia scozzese ha riferito che, nell'ambito delle indagini, sono in corso numerose perquisizioni presso varie abitazioni.(Res)