Brasile: governo crea gruppo per sicurezza scolastica e stanzia 150 milioni real

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato la creazione di un gruppo interministeriale per studiare e adottare misure che migliorino la sicurezza nelle scuole e uno stanziamento per aumentare i controlli della polizia intorno agli istituti. Lo hanno annunciato i ministri della Giustizia, Flavio Dino, e dell'Istruzione, Camilo Santana. Le iniziative nascono per volere del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, a seguito dell'attacco in un asilo dello Stato di Santa Catarina terminato questa mattina con 4 bambini morti e 5 feriti. (segue) (Brb)