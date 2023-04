Brasile: governo crea gruppo per sicurezza scolastica e stanzia 150 milioni real (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa congiunta al termine di un incontro con il capo dello Stato, Dino ha annunciato che la prossima settimana sarà pubblicato un bando per lo stanziamento di 150 milioni di real in favore degli Stati con lo scopo di rafforzare i pattugliamenti nelle scuole. Dal canto suo, il ministro Santana ha fornito i dettagli del gruppo interministeriale creato per discutere della sicurezza nelle scuole, la cui prima riunione è prevista per domani, 6 aprile. L'organismo avrà 90 giorni per presentare proposte per affrontare la violenza negli istituti scolastici. Fanno parte del gruppo di lavoro i rappresentanti dei ministeri di Istruzione, Giustizia, Diritti umani e della dipartimento generale della Presidenza. (segue) (Brb)