Terremoto: Locatelli, da comunità de L'Aquila forza e resilienza

- "Oggi ho partecipato alla cerimonia per il 14esimo anniversario del sisma che colpì L'Aquila nel 2009. È stata un'occasione per ricordare le vittime e tutti coloro che sono stati colpiti da quella tragedia. Ma è stato anche un momento per riflettere sulla forza e la resilienza di questa comunità, che ha saputo ricostruire e guardare al futuro nonostante le difficoltà". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Rin)