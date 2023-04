Taiwan: Casa Bianca su visita Tsai, reazione eccessiva della Cina è ingiustificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non vedono “alcun motivo” che possa giustificare la “reazione eccessiva” della Cina al viaggio negli Usa della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che oggi ha incontrato in California il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Non vediamo alcuna ragione che possa giustificare reazioni eccessive da parte di Pechino”, ha detto. In una nota pubblicata dall’Amministrazione per la sicurezza marittima del Fujian, la Cina ha reso noto di aver avviato un’esercitazione militare nelle sezioni centrali e settentrionali dello Stretto di Taiwan. Le manovre, definite “un’operazione speciale di pattugliamento e ispezione congiunta”, rientrano nelle “risolute misure” volte a “salvaguardare la sovranità nazionale” cinese e preannunciate in risposta al faccia a faccia tra Tsai e McCarthy. (Was)