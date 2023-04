Ricerca: Bernini su Einstein Telescope, nuovo passo avanti per infrastruttura strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Einstein Telescope "facciamo un altro significativo passo avanti. Esprimo soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio al Senato dell’emendamento della Lega al decreto Pnrr che mette in salvo il corretto svolgimento dell’iter per la realizzazione del rilevatore di onde gravitazioni che vogliamo si realizzi nel sito Sos Enattos in Sardegna. L’emendamento blocca i progetti di attività economiche già autorizzati nelle aree in cui è previsto lo sviluppo di interventi finanziati dal Piano nazionale infrastrutture di ricerca. Tra questi progetti rientrano anche i parchi eolici previsti in prossimità del sito candidato a ospitare l’ET e che avrebbero rappresentato un ostacolo per la sua realizzazione". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che aggiunge: "L’ET è un’infrastruttura strategica per il Paese e per la ricerca internazionale, e con l’approvazione di questo emendamento aggiungiamo un ulteriore tassello per creare un ecosistema favorevole alla candidatura dell’Italia". (Com)