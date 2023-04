Ucraina: Crosetto, la Cina può essere un aiuto nella mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina può essere un aiuto nella mediazione per risolvere il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il suo intervento a “Cinque minuti” su Rai 1. Per il ministro è “una buona notizia” il fatto che un Paese importante come la Cina "sia terzo, abbia un giudizio oggettivo su quello che sta succedendo" e si unisca a coloro che “vogliono arrivare a una pace giusta e fatta su condizioni che siano accettabili da chi in questo momento è la parte lesa”. "Un Paese così fondamentale può essere un aiuto nella mediazione che tutti i Paesi devono fare", ha ribadito il ministro, secondo cui anche l'Italia e l'Unione europea possono rivestire un ruolo importante a tal riguardo.(Res)