Usa: Pence non ricorrerà in appello contro richiesta a testimoniare su 6 gennaio

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, non ricorrerà in appello contro il tribunale che ha stabilito che dovrà testimoniare di fronte al gran giurì che sta indagando sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo ha confermato il suo portavoce, Devin O’Malley, aggiungendo che la deposizione dovrebbe avere luogo entro la fine di aprile, anche se non è stata ancora fissata una data. Pence potrebbe essere un testimone chiave nelle indagini che il consigliere speciale Jack Smith sta portando avanti sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, da parte dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati. Secondo O’Malley, Pence sarebbe stato rassicurato da un passaggio specifico nella sentenza del giudice, il quale ha stabilito che l’ex vicepresidente potrà rifiutarsi di rispondere a domande che riguardano specificatamente il suo ruolo al Congresso durante le rivolte. (Was)