Alessandria: Salvini, immenso lavoro quotidiano Forze dell'ordine

23 luglio 2021

- "Una giovane donna era pronta a buttarsi giù da un ponte di Alessandria. Appena ricevuto l’allarme, i Carabinieri si sono precipitati sul luogo e, nonostante il freddo, uno dei militari ha raggiunto con cautela la ragazza, parlandole e convincendola a cambiare idea. Un grande applauso alla pattuglia dall’Arma per aver trasformato un dramma in un lieto fine, che certifica ancora una volta l’immenso lavoro quotidiano delle Forze dell’ordine, in tutti i luoghi e a tutte le ore". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)