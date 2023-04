Taiwan: presidente Tsai, la democrazia nel mondo è sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia nel mondo è sotto attacco. Lo ha detto la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, al termine del colloquio odierno con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy. “Ancora una volta, ci troviamo a vivere in un mondo che vede la democrazia sotto attacco: la pace che abbiamo costruito, e che siamo riusciti finora a mantenere, deve affrontare sfide senza precedenti”, ha detto, parlando insieme a McCarthy al termine dell’incontro organizzato oggi presso la biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley, in California. (Was)