Medio Oriente: Onu, segretario generale “scioccato” dalle violenze ad Al Aqsa

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è “scioccato e atterrito” per le immagini giunte questa mattina dalla moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, che mostrano la violenza delle forze di sicurezza israeliane. Lo ha affermato il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric, in un briefing alla stampa dal suo ufficio. “In un momento del calendario che è sacro per ebrei, cristiani e musulmani, questo dovrebbe essere un tempo per la pace e non per la violenza. I luoghi di culto dovrebbero essere utilizzati solo per celebrazioni religiose pacifiche”, ha dichiarato Dujarric. Anche il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, è “sconvolto” dalle immagini di violenza, ha aggiunto il portavoce dell’Onu, precisando che le Nazioni Unite sono in stretto contatto con tutte le parti coinvolte per placare la situazione.(Res)