Arabia Saudita-Usa: Al Arabiya, capo Cia in visita nel Regno per rafforzare la cooperazione

- Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, ha svolto una visita in Arabia Saudita nei giorni scorsi per incontrare funzionari dei servizi segreti, con l’obiettivo di mostrare la volontà di Washington di rafforzare la cooperazione in materia di intelligence con il Paese del Golfo. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, sulla base delle informazioni fornite da un funzionario statunitense. "Il direttore Burns si è recato in Arabia Saudita, dove ha discusso con controparti dell'intelligence e leader nazionali di interessi condivisi", ha dichiarato la fonte, secondo cui Burns ha confermato l’impegno degli Usa per la cooperazione a livello di intelligence, “specialmente in aree come la lotta al terrorismo". Come evidenzia “Al Arabiya”, negli ultimi anni la cooperazione tra Usa e Arabia Saudita a livello militare e di intelligence “è rimasta solida”, come mostrato dalle esercitazioni militari congiunte o da accordi di diverso tipo, l’ultimo dei quali prevede la fornitura di 120 velivoli Boeing al Regno del Golfo. Il viaggio di Burns, al momento non ancora confermato dalla Cia, giunge a quasi un mese dall’accordo annunciato dall’Arabia Saudita e dall’Iran per la ripresa delle relazioni diplomatiche. (Res)