Rifiuti: chiuso il Tmb di Rocca Cencia, Gualtieri "giornata importante" (3)

- Presenti all'evento anche la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, il direttore generale di Ama, e il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco, che ha espresso alcune perplessità: "Siamo soddisfatti tutti, perché questa chiusura del Tmb va presa come una notizia da festeggiare. La soddisfazione non è piena perché i dubbi che avevamo sono rimasti. Il messaggio che è passato che chiude Rocca Cencia per sempre, non è così. Domani qui non verrà un campo da golf, ma l'impianto continuerà ad esistere e vi sarà un altro tipo di lavorazione. Questo è il messaggio che dobbiamo dare ai cittadini", ha concluso Franco. (Rer)