Rifiuti: Gualtieri, Tmb Guidonia non sostituisce quello di Rocca Cencia

22 luglio 2021

- Il Tmb di Guidonia "non sostituisce quello di Rocca Cencia". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell'incontro con i comitati e le associazioni del territorio per annunciare la chiusura definitiva dell'impianto. "È in funzione temporanea, perché fino a quando non avremo il termovalorizzatore mandiamo i rifiuti in parte fuori, in parte all'estero e in parte nei Tmb, ma lavoreremo per evitare che abbia degli incrementi", ha concluso Gualtieri. (Rer)