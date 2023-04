Usa: presidente messicano su incriminazione Trump, questioni legali da non sfruttare a fini politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha contestato la recente incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo l’udienza preliminare che ha avuto luogo ieri a New York a seguito della decisione del gran giurì. Durante un briefing, il presidente messicano ha affermato che “questioni di natura legale non dovrebbero essere sfruttate a fini politici o elettorali, e per questo motivo non sono d'accordo con quello che stanno facendo nei confronti di Donald Trump: decisioni del genere spettano ai cittadini”. L’ex presidente Usa, durante l'udienza preliminare di ieri, si è dichiarato non colpevole dei 34 capi d’accusa per falso in bilancio emessi a suo carico, nel quadro dell’inchiesta sul pagamento di 130 mila dollari che il suo staff ha inviato alla pornoattrice Stormy Daniels, durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016. (Was)