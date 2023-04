Imprese: Edison conferma componenti collegio sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea di Edison ha confermato Luc Rémont, già cooptato Amministratore dal Consiglio di amministrazione del 7 dicembre 2022, quale Amministratore che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell’attuale Consiglio e, quindi, sino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. L’Assemblea ha infine eletto il Collegio sindacale, confermandone componenti effettivi Serenella Rossi, anche alla carica di Presidente, Lorenzo Pozza e Gabriele Villa, e quali componenti supplenti Silvano Corbella, Luigi Migliavacca e Patrizia Albano, determinandone altresì i relativi compensi. Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.(Rem)