Digitale: al via lavori tavolo interministeriale su banda ultra larga, identità digitale e fascicolo sanitario elettronico (2)

- È stata così avanzata una proposta di scenario per l’ecosistema della nuova Identità digitale in Italia. Anche su questo dossier si è deciso di istituire un gruppo di lavoro interministeriale con lo scopo di condividere il percorso, in linea con l’e-wallet europeo. Nell’incontro è stato infine presentato uno stato di avanzamento del fascicolo sanitario elettronico. Grazie alla collaborazione con Regioni e Province autonome risulta completato il percorso di messa a punto dei piani regionali per l’incremento delle competenze dei professionisti del sistema sanitario, e dei piani di adeguamento tecnologico finalizzati a garantire la crescita omogenea dei servizi su tutto il territorio nazionale. È stata condivisa la necessità di accelerare il percorso di adozione dei decreti attuativi necessari al completamento dell’iniziativa. Il nuovo fascicolo sanitario elettronico garantirà ai professionisti sanitari la possibilità di avvalersi di una stessa fonte, completa e aggiornata, di informazioni cliniche, offrirà ai cittadini un punto di accesso ai servizi erogati dal sistema sanitario nazionale, valorizzerà i dati per effettuare analisi cliniche, consentirà una programmazione sanitaria in linea con i bisogni e supporterà la ricerca. All’incontro odierno hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, oltre ai rappresentanti dei ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia, dell’Interno, della Pubblica amministrazione, della Salute, degli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, degli Affari regionali e le Autonomie, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Anci e dell’Upi. (Com)