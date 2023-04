Rifiuti: Gualtieri, notificato dissequestro Tmb Rocca Cencia, tritovagliatore non ha impatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato notificato oggi ad Ama l'atto di dissequestro dell'impianto di Trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia, a est di Roma. Lo ha reso noto il sindaco Roberto Gualtieri in occasione dell'incontro con i comitati e le associazioni del territorio per annunciare la chiusura definitiva dell'impianto. "Aspettavamo da tempo l'atto di dissequestro per la chiusura definitiva dell'impianto. Per correttezza abbiamo atteso di avere la certezza che l'atto di dissequestro fosse firmato. È stato notificato oggi - ha detto Gualtieri -. Abbiamo così annunciato la chiusura del Tmb di Rocca Cencia. Non sarebbe stato possibile lo scorso anno: dal primo gennaio di quest'anno, e poi gradualmente è entrato a regime, un nuovo sistema di sbocchi che abbiamo negoziato. Una volta che il sistema è andato a regime, sia all'estero che in Italia, ci siamo predisposti alla chiusura del Tmb di Rocca Cencia". (segue) (Rer)