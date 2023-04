Rifiuti: Gualtieri, notificato dissequestro Tmb Rocca Cencia, tritovagliatore non ha impatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema era ormai a regime già da qualche settimana, quasi un mese. Appena le condizioni necessarie a non bloccare la raccolta si sono determinate abbiamo annunciato la chiusura", ha aggiunto. Nella struttura resterà attivo il tritovagliatore, l'impianto che smista le frazioni secche (carta, plastica, vetro e metalli). Al riguardo il sindaco ha precisato: "È un impianto totalmente diverso, basta andare ad Acilia o in altri luoghi dove ci sono siti di trasferenza per vedere che ci sono passaggi che non determinano il trattamento e deposito dei rifiuti, è un'attività che non ha nessun impatto. Non è un Tmb che ha una fossa in cui permane una parte del rifiuto e che determina gli odori". (Rer)