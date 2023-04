Berlusconi: Roccella, auguri per Pasqua in famiglia e presto al lavoro per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Al presidente Berlusconi “tutti gli auguri del mondo perché possa trascorrere una Pasqua accanto alla sua famiglia e tornare presto a lavorare per il bene del nostro Paese”. Lo dichiara in una nota Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. (Rin)