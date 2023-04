Berlusconi: Siracusano, facciamo tutti il tifo per lui, forza presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Affettuosi auguri di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi. “Forza Italia e tutta la comunità politica nazionale la aspettano nuovamente in campo, come sempre da protagonista. Facciamo tutti il tifo per lei. Forza presidente". Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. (Rin)