- È in corso il colloquio tra la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, e il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, alla biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley, in California. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, McCarthy ha affermato che “il legame di amicizia tra Stati Uniti e Taiwan non è mai stato così solido”. (Was)