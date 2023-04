Terremoto: Valentini, impegno per ricostruzione L’Aquila, cittadini possono contare su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici anni fa L'Aquila e l'Abruzzo furono sconvolti dal terribile terremoto che provocò 309 morti, centinaia di feriti e la distruzione di tanta parte della città e di altri paesi. “È doveroso ricordare oggi le vittime e far sentire la vicinanza dello Stato ai loro familiari e a tutti gli sfollati". Lo afferma in una nota Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Nell'immediatezza del sisma - ricorda - il presidente Berlusconi, al quale va il più affettuoso augurio di pronta guarigione, intervenne subito con tutto il governo in modo fattivo e generoso. La presenza della presidente Meloni oggi a L'Aquila dà il segno della determinazione a completare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. È un dovere nei confronti dei cittadini e un nostro impegno: possono contare sul governo". (Rin)