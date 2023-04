Calcio: Us Salernitana, attuale compagine societaria estranea a fatti, massima collaborazione con inquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Us Salernitana 1919 in relazione alle notizie di stampa che riferiscono di perquisizioni presso le sedi di alcune società di calcio, tra cui la stessa Salernitana, chiarisce che "l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà. La scrivente Società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione". Si legge in una nota della società. (Rer)