Rifiuti: presidente Municipio Roma VI, bene chiusura Tmb ma dubbi per futuro impianto (2)

- "I camion - ha spiegato il presidente del Municipio Roma VI - continueranno a entrare e uscire". Nella struttura infatti il piano rifiuti dell'amministrazione capitolina prevede la realizzazione di un sito di smistamento delle frazioni secche: motivo per cui il tritovagliatore già operativo continuerà a funzionare. "C'è un passaggio che a noi preoccupa e che il sindaco ha glissato, ovvero gli impianti privati che sono accanto, quello è un tema importante sul quale aspettiamo delle risposte - ha aggiunto -. Le centraline di Arpa che abbiamo messo e che hanno rilevato uno sforamento importante dei valori non hanno detto a quale impianto erano dovute, quindi il tema rimane aperto. Volevamo fare delle domande sui benefit ambientali che fine faranno, se verranno stornati oppure no", ha concluso Franco. (Rer)