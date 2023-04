Milano: De Corato (Fd'I), bene arresto dell'aggressore che ha rapinato giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza al giornalista dei media della Comunità Ebraica di Milano, rapinato ieri sera del suo cellulare mentre stava tornando a casa. Al rifiuto del giornalista di consegnare il cellulare al malvivente, quest'ultimo lo ha minacciato con un cacciavite! E' l'ennesima aggressione con furto che si verifica in città, da parte di stranieri con precedenti! In 24 ore è un altro episodio che vede, in negativo, protagonisti degli egiziani! Per fortuna i Carabinieri, che li ringrazio personalmente, sono riusciti a rintracciare l'egiziano e ad arrestarlo! Come sempre, in queste circostanze, di Polizia Locale non si vede nemmeno l'ombra e gli unici arresti vengono fatti da Polizia di Stato e Carabinieri". Così l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sul giornalista rapinato ieri sera in viale San Gimignano, in zona Bande Nere a Milano. (Com)