Economia: Signorini (Bankitalia), rischi frammentazione geopolitica sono palesi

- Gli eventi degli ultimi anni - la pandemia del 2020 e l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 - hanno acuito, in ogni parte del mondo, le preoccupazioni sull'esposizione delle economie agli shock globali, e hanno contribuito a una tendenza alla frammentazione dei rapporti politici ed economici tra paesi e regioni. “I rischi legati a una possibile frammentazione radicale sono palesi”. Lo ha dichiarato il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel corso dell'incontro "Geopolitica, geodemografia e il mondo di domani" al Polo universitario delle Scienze sociali di Firenze. “La globalizzazione ha contribuito a promuovere una crescita duratura e a ridurre la povertà su scala globale. Gli scambi internazionali, che avevano ricominciato a espandersi dopo la pandemia, sono tornati a contrarsi alla fine dello scorso anno e sono previsti in netto rallentamento nell'anno in corso (1,8 per cento la crescita reale del commercio prevista dalla Banca d'Italia per il 2023, da 5,4 per cento nel 2022)”, ha sottolineato Signorini, che ha aggiunto: “Secondo il Fondo monetario internazionale, l'introduzione di massicce restrizioni al commercio di beni e servizi potrebbe determinare perdite fino al 7 per cento del Pil mondiale. Che fare dunque? Rinchiudersi strettamente all'interno di confini nazionali (o, per noi, europei), non è solo costoso; è probabilmente impossibile. Resta la sfida, di preservare quanto nelle condizioni attuali si può del funzionamento delle istituzioni multilaterali (G20, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Organizzazione mondiale del commercio)”. “Credo che sia consigliabile – ha concluso Signorini – adoperarsi per mantenere, per quanto lo consentiranno considerazioni politiche e strategiche di carattere più generale, canali di cooperazione economica aperti non solo con i paesi che condividono i valori fondanti delle democrazie occidentali, ma anche con tutti quelli che, pur diversi per aspetti più o meno importanti, si dimostrino nei fatti disposti a interagire a livello internazionale sulla base di un insieme minimo di regole di convivenza e del principio della risoluzione pacifica dei conflitti”. (Rin)