Agroalimentare: Lega presenta disegno di legge su tecniche evoluzione assistita

- La Lega ha depositato un disegno di legge per consentire la sperimentazione nell'ambiente delle tecniche di editing genomico (dette anche Tecniche di evoluzione assistita, Tea) e per destinare a questo scopo un finanziamento di 9 milioni di euro. La proposta porta la prima firma del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, che è anche responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo del partito. "La ricerca in laboratorio in questo settore ha fatto enormi passi avanti, sia per quanto riguarda i risultati conseguiti, sia in termini di sicurezza", spiega Centinaio. "Con la nostra proposta vogliamo dare un'ulteriore spinta, consentendo la sperimentazione nei campi e assegnando risorse adeguate all'approfondimento degli studi". Il ddl presentato dalla Lega propone infatti di destinare 3 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro per il 2024 alla ricerca e sperimentazione delle tecniche di genome editing. Si tratta di fondi già riservati al Masaf dalla legge di Bilancio 2023, quindi senza ulteriori costi per i cittadini. "Vogliamo arrivare alla definizione in Senato di un testo, che consenta finalmente ai ricercatori di verificare sul campo gli ottimi risultati già ottenuti in laboratorio", prosegue il vicepresidente del Senato. (segue) (Rin)