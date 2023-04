Agroalimentare: Lega presenta disegno di legge su tecniche evoluzione assistita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra proposta tiene insieme due esigenze inscindibili. Da una parte, vogliamo aiutare la nostra agricoltura a migliorare ulteriormente la qualità dei prodotti del made in Italy agroalimentare, ma anche a conseguire gli obiettivi europei del Green Deal e della strategia 'Farm to Fork', grazie a colture più sostenibili, a una maggiore resistenza ai cambiamenti climatici (a partire dalla siccità) e alle malattie, per ridurre il ricorso ai fitofarmaci. Dall'altra, garantiamo elevati standard di sicurezza sia per le colture sperimentali che per quelle confinanti, attraverso un sistema di autorizzazioni e monitoraggio che prevede tempi certi e pubblicità delle decisioni e dei risultati". "L'Italia può porsi all'avanguardia in Europa su questo campo e mettersi al passo con i Paesi più avanzati. Sono ormai superati i tempi in cui un intervento sul Dna delle piante era visto comprensibilmente con scetticismo, se non con terrore. Queste nuove tecniche non hanno nulla a che vedere con gli Ogm e si limitano ad accelerare evoluzioni che sono già avviate in natura o che avverrebbero in tempi più lunghi. Sono meccanismi che i nostri ricercatori hanno già verificato in laboratorio su riso, viti, meli, frumento, pomodori e altre piante. La sperimentazione nell'ambiente è un passaggio obbligato per verificarne la sicurezza in vista di un'eventuale commercializzazione tra alcuni anni", conclude Centinaio. (Rin)